Москва, 28 января, 2025, 09:35 — ИА Регнум. Россиян хотят защитить от заключения договоров на невыгодных условиях и от излишних трат на навязанные товары и услуги. Госдума рассмотрит соответствующий законопроект в первом чтении на заседании 28 января, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Он пояснил, что потребители жалуются на подобную проблему. Чаще всего навязывание происходит при приобретении авиа− и железнодорожных билетов дистанционным способом.

«Люди даже не замечают, как автоматически им предоставляют дополнительные платные услуги в виде страхования, СМС-оповещения и т.д. Ещё один распространенный способ навязывания ― замена положенных по полису обязательного медицинского страхования услуг на платные», ― написал председатель Госдумы в Telegram-канале.

Инициаторы законопроекта предлагают продавать дополнительные товары и услуги только с разрешения потребителя, а также запретить их навязывание до заключения договора о приобретении основных товаров, работ и услуг.

Кроме того, депутаты предлагают исключить проставление автоматических отметок о согласии на покупку дополнительных товаров, работ и услуг и предоставить гражданам право отказаться от их оплаты. Согласно законопроекту, граждане также смогут потребовать возврат денежных средств, если списание произошло.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в октябре 2023 года подписал закон, который устанавливает ответственность за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг за дополнительную плату, а также за уклонение от рассмотрения в законном порядке претензий со стороны потребителей. Для должностных лиц закон предусматривает взыскания в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, а для юрлиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с ИА Регнум пояснил, что этот закон будет в первую очередь оберегать граждан от излишних страховок и дополнительных мер обслуживания.