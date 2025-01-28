Смоленск, 28 января, 2025, 09:10 — ИА Регнум. Российские военные сбили пять украинских беспилотников над территорией Смоленской области утром 28 января, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

РИА Новости

В ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО уничтожили вражеские дроны в период с 06:50 до 07:20 мск.

МО также информировало о перехвате пяти беспилотников ВСУ над тремя регионами России в течение ночи. По два БПЛА были сбиты в Белгородской и Брянской областях, ещё один уничтожили в Крыму.

Губернатор Василий Анохин ранее сообщил, что несколько БПЛА были перехвачены на подлёте к Смоленску. Пострадавших и разрушений нет, на местах падения обломков работают оперативные службы, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, налёт украинских беспилотников на Смоленскую область — четвёртый с начала месяца. Утром 4 января Анохин информировал об уничтожении над регионом пяти БПЛА. Ещё пять дронов были сбиты 18 января над Починковским районом.

В ночь на 21 января падение обломков беспилотников, сбитых над Смоленской областью, привело к возгораниям на земле и на крышах отдельных зданий. Также были повреждены окна жилых домов.