Москва, 28 января, 2025, 09:16 — ИА Регнум. Практику прямой передачи нераспроданных товаров со складов маркетплейсов благотворительным организациям могут внедрить в России. Вопрос проработают к 20 февраля, сообщил 28 января «Коммерсантъ» со ссылкой на итоговый протокол заседания комиссии при Минпромторге, посвящённого созданию условий саморегулирования в электронной торговле.

Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Факт обсуждения газете подтвердил член комиссии Ефим Алдухов. Президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко отметил, что первоначально с этой инициативой выступили продавцы на маркетплейсах. Затем идею поддержали Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Wildberries.

Как следует из документа, передавать нераспроданные товары, совокупная стоимость которых может достигать 300 млрд рублей, хотят в том числе для снижения объёма низкооборачиваемой продукции. По словам президента АКИТ Артёма Соколова, в среднем товары со склада распродают за 45–60 дней, а если продукция находится на складе более 90 дней, продать её уже сложно. За этот период не удаётся продать до 30% отгружаемых товаров.

Соколов подчеркнул, что нераспроданный товар становится обременением для продавцов — они несут расходы за его хранение на складах маркетплейсов, теряют возможности закупить новые партии.

Отмечается, что безвозмездная передача избавит продавцов от расходов на вывоз или утилизацию этого имущества, а также даст возможность получить налоговые льготы.

Алдухов добавил, что вопрос передачи товаров с низкой оборачиваемостью прорабатывается с несколькими фондами. Предполагается, что они будут формировать список необходимых вещей, которые могут быть направлены, в частности, в регионы вблизи зоны боевых действий.

Как сообщало ИА Регнум, в Госдуме предложили усилить контроль за продажей украинских товаров. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в обращении к президенту АКИТ Соколову указал на необходимость разработки для маркетплейсов единой политики, которая остановит торговлю украинскими товарами вне зависимости от заявленного места их производства.

Глава Минпромторга Антон Алиханов 26 декабря прошлого года заявил, что подготовлен обновлённый проект о «российской полке» товаров в магазинах. С его помощью ведомство планирует обязать маркетплейсы рекомендовать покупателям отечественные аналоги товаров иностранных производителей.