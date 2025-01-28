Николаев, Украина, 28 января, 2025, 09:02 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по украинским силам в городе Первомайске Николаевской области, поразив, предположительно, натовскую технику. Об этом сообщил 28 января координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации подполья, «качественный удар» по месту дислокации ВСУ был нанесён через полчаса после полуночи. В Первомайске прогремел взрыв, затем по городу «метались скорые».

«По предварительным данным, под удар попала артиллерийская техника НАТО и немного зацепило склады», — написал Лебедев в Telegram-канале.

Согласно сообщениям из Первомайска, добавил он, в результате удара ликвидировали «кого-то серьёзного».

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