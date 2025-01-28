Вашингтон, 28 января, 2025, 08:50 — ИА Регнум. Проект американской системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» должен быть разработан в течение 60 дней. Такое поручение министру обороны Питу Хегсету дал президент США Дональд Трамп.

Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В течение 60 дней, начиная с даты этого постановления, министр обороны представит президенту эталонную архитектуру, требования, основанные на возможностях, и план реализации для противоракетного щита следующего поколения», ― говорится в тексте указа главы США, опубликованного пресс-службой Белого дома.

Согласно документу, система ПРО должна предусматривать, в частности, оборону от баллистических, гиперзвуковых, усовершенствованных крылатых ракет и других воздушных атак следующего поколения, развёртывание слоя космических датчиков слежения, разработку и развёртывание охраны истребителей и возможности отражения ракетных атак до запуска и на этапе их разгона.

Трамп считает, что угроза нападения с помощью баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет и других современных способов воздушных атак остаётся самой катастрофической из тех, с которыми могут столкнуться США. По его мнению, необходимо обеспечить оборону своих граждан путём развёртывания и поддержания противоракетного щита следующего поколения, что также обеспечит защиту критически важной инфраструктуры от любого иностранного нападения.

Как передавало ИА Регнум, Трамп в ходе предвыборной гонки обещал в случае избрания президентом США создать в стране систему ПРО для защиты от гиперзвукового оружия. Он утверждал, что самую серьёзную опасность представляет не только ядерное оружие, но и гиперзвуковые ракеты, способные «стереть города и целые страны» буквально за минуты. Трамп отмечал, что щит должен быть непроницаемым, и привёл в пример израильскую систему ПРО «Железный купол».

Американский президент 27 января подписал указ о создании в США национальной системы противоракетной обороны «Железный купол». По данным администрации, подписание документа состоялось во время перелёта Трампа из Флориды в штат Мэриленд после выступления на съезде республиканской партийной фракции в конгрессе.

Ранее глава Белого дома заявил, что «великий» противоракетный щит «Железный купол» будет полностью произведён в США. По его словам, развитие национальной обороны станет одним из ключевых приоритетов новой администрации Белого дома.