Смоленск, 28 января, 2025, 08:18 — ИА Регнум. Несколько украинских беспилотников перехвачены над Смоленской областью утром 28 января. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он уточнил, что вражеские дроны сбиты на подлёте к Смоленску, попытка атаки пресечена силами ПВО и РЭБ Министерства обороны России.

«Пострадавших и разрушений на земле нет. Специалисты оперативных служб работают на местах падения обломков», — написал Анохин.

Налёт украинских беспилотников на Смоленскую область — четвёртый с начала месяца. Утром 4 января Анохин сообщил об уничтожении над регионом пяти БПЛА. Ещё пять дронов были сбиты 18 января над Починковским районом.

В ночь на 21 января, как сообщало ИА Регнум, падение обломков беспилотников, сбитых над Смоленской областью, привело к возгораниям на земле и на крышах отдельных зданий. Также были повреждены окна жилых домов.

Минобороны РФ утром 28 января информировало о перехвате пяти беспилотников ВСУ над тремя регионами. В ведомстве уточнили, что ночью по два БПЛА были сбиты в Белгородской и Брянской областях, ещё один уничтожили в Крыму.