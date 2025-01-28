Эр-Рияд, 28 января, 2025, 08:21 — ИА Регнум. Саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль» покинул игрок сборной Бразилии Неймар. Об этом клуб сообщил 28 января на официальной странице в социальной сети X.

Paolo Aguilar/EPA/ТАСС Неймар

«Аль-Хиляль» и Неймар договорились расторгнуть контракт игрока по обоюдному согласию», — говорится в сообщении.

Срок действия договора с 32-летним бразильцем истекал в конце июня. Клуб выразил благодарность и признательность Неймару за то, что он сделал на протяжении всей своей карьеры в «Аль-Хиляле», и пожелал игроку успехов.

В этом сезоне Неймар принял участие в двух матчах, проведя на поле в общей сложности 42 минуты. До этого он не играл больше года из-за разрыва крестообразных связок.

Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в «Сантосе», за который он выступал до 2013 года, после чего перешёл в «Барселону».

Как передавало ИА Регнум, Неймар перешёл из французского «Пари Сен-Жермен» в футбольный клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии в августе 2023 года. Бразильский футболист подписал с клубом двухлетний контракт. При этом сообщалось, что «Аль-Хиляль» заплатит ему около €160 млн за два сезона.

В 2017 году Неймар перешёл из «Барселоны» в ПСЖ за рекордные €222 млн, став самым дорогим футболистом мира. В составе ПСЖ он стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок и Суперкубок Франции.

Во время матча с Уругваем в октябре 2023 года Неймар получил серьёзную травму. Обследования подтвердили разрыв передней крестообразной связки и мениска в левом колене, из-за чего возникла необходимость в хирургической операции.