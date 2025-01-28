Одесса, Украина, 28 января, 2025, 08:05 — ИА Регнум. Российская армия нанесла несколько ударов по аэродрому в Одессе. Об этом 28 января сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

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«Одесса, очень громко, три прилёта, район школьного аэродрома… Частично доставка из морского порта идёт туда. Собирают беспилотники, много складов, и как аэродром тоже хорошо работает», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Лебедева, российские войска давно не атаковали данный район.

Минобороны России пока не подтверждало удары по целям на контролируемой киевским режимом территории.

Как передавало ИА Регнум, 26 января армия России нанесла удары по скоплению личного состава и техники ВСУ на территории Одесской области. Также были атакованы военные объекты в Староконстантинове, Днепропетровске, Житомире, Херсоне, Харькове и Сумах, отметили подпольщики.

За сутки Вооружённые силы России поразили аэродромы, цеха производства и хранения дронов, а также базу горючего ВСУ, подтвердили 27 января в Минобороны. Совокупные потери противника в зоне проведения специальной военной операции за день составили до 1425 человек. Средства ПВО РФ в указанный период сбили четыре снаряда HIMARS и 64 беспилотника самолётного типа.