Москва, 28 января, 2025, 07:55 — ИА Регнум. Специалисты 1430-го гвардейского мотострелкового полка группировки «Днепр» ВС РФ в полевых условиях взломали программное обеспечение украинских беспилотников, получив таким образом возможность прогнозировать развитие прошивки БПЛА.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам техника с позывным Каптер, из дронов ВСУ им удалось достать прошивку.

«Это модифицированная прошивка. Я полагаю, она написана сторонним разработчиком. Среди инженеров врага она едина. Но есть различные модификации», — рассказал «РИА Новости» Каптер.

Боец также добавил, что ВСУ используют тестовые версии алгоритмов, а значит, есть «куча ошибок», специалисты подразделения ведут разработку системы программного обеспечения беспилотников, которая не позволит блокировать средствами РЭБ противника видеосигнал беспилотника.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 28 января российские средства ПВО над регионами РФ уничтожили пять беспилотников ВСУ.

Российские войска продолжают успешно продвигаться в Курской области, в районе границы с Украиной, где с каждым днём приближаются к освобождению населённого пункта Малая Локня. Ожесточённые бои идут за каждый метр Курской земли. В этом им помогают бойцы отряда «Буран» добровольческого корпуса.

Вооружённые силы России в минувшие сутки поразили аэродромы, цеха производства и хранения дронов, а также базу горючего ВСУ.