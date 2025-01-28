«РИА Новости»: ВСУ казнили в ДНР группу российских бойцов — 1069-й день СВО
Город Новогродовка в ДНР был местом пыток и казни группы российских военнопленных, сообщила «РИА Новости» 28 января местная жительница Елена. По словам очевидицы, украинцы казнили русских, привезённых в фургонах из Авдеевки: связанных пленных вначале сильно избивали, а потом расстреливали, пояснила горожанка. Таким известием ознаменован новый, 1069-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.
Задачу по освобождению Новогродовки, расположенной на авдеевском направлении, военнослужащие штурмового подразделения группировки войск «Центр» выполняли в конце сентября 2024 года. По данным Минобороны, взаимная работа мотострелковых подразделений с расчётами воздушной разведки позволила штурмовикам стремительно освобождать городские улицы, что способствовало продвижению российских войск вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Тем временем пытки российских солдат в плену признали в ООН. В докладе мониторинговой комиссии по правам человека, охватывающем небольшой период с сентября по ноябрь 2024 года, пыткам, применённым к пленным солдатам российской армии, посвящён целый раздел. В нём говорится, что их пытали после захвата и в местах временного содержания — на транзитных пунктах. Там их насиловали, пытали током и просто избивали, что следует из показаний 25 военнопленных, находящихся в украинских тюрьмах, в том числе в недавно открытом лагере «Запад-4» во Львове.
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