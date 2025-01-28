Киев, 28 января, 2025, 07:50 — ИА Регнум. Действующее на Украине военное положение требует мобилизации «всех ресурсов». Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, отвергая возможность демобилизации военнослужащих.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Если завтра, например, половина армии просто пойдёт домой, тогда надо было в первый день сдаваться», — пояснил он в интервью для итальянской газеты Il Foglio.

По мнению Зеленского, для достижения результатов в защите страны необходимо улучшить качество процесса мобилизации.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января Зеленский признал, что инициатива в зоне проведения специальной военной операции принадлежит Вооружённым силам России. В сложившейся ситуации он обвинил западные страны, которые, по его словам, недостаточно быстро поставляют Украине оружие.

Демобилизацию в ВСУ провести невозможно, так как бойцов некем заменить из-за срыва планов по мобилизации, утверждала 25 декабря 2024 года депутат Верховной рады Анна Скороход. Она отметила, что на фронте сражаются преимущественно мобилизованные, так как офицерский состав «почти не сражается». При этом офицеров нельзя назначить на должность ниже той, которую они занимают.

В Киеве в начале декабря 2024 года женщины устроили митинг с требованием провести демобилизацию и установить чёткие сроки службы в ВСУ.

Президент России Владимир Путин отмечал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. По словам главы государства, нынешние власти Украины являются узурпаторами, потому что утратили свою легитимность и с юридической точки зрения не имеют даже права отдавать приказы вооружённым силам страны.