Москва, 28 января, 2025, 07:23 — ИА Регнум. В ночь на 28 января российские средства ПВО над регионами РФ уничтожили пять беспилотников ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

По информации Минобороны, над Белгородской и Брянской областями сбиты по два вражеских беспилотника. Ещё один дрон ликвидировали в небе над Крымом.

Подробностей падения обломков нет.

Как сообщало ИА Регнум, над территорией Брянской области ночью 28 января российские военные обнаружили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

В ночь на 28 января над Белгородским районом сработала российская система ПВО — был сбит беспилотник самолётного типа. Предварительно, никто не пострадал. В результате падения обломков БПЛА в селе Никольское в домах выбиты окна, также повреждения получили крыши семи частных домов.

Вечером 27 января российские подразделения противовоздушной обороны уничтожили пять вражеских беспилотников в небе над тремя регионами. БПЛА были сбиты в период с 18:00 до 22:00 мск. Три дрона ликвидировали над Крымом. По одному беспилотнику сбили в небе над Курской и Белгородской областями.