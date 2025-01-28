США, 28 января, 2025, 07:20 — ИА Регнум. Помилованного американским президентом Дональдом Трампом несколько дней назад участника штурма Капитолия Мэтью Шаттла застрелил помощник шерифа в штате Индиана. Об этом 28 января сообщил телеканал ABC7.

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«Во время остановки автомобиля сотрудник полиции попытался арестовать подозреваемого, однако тот оказал сопротивление», — отметили журналисты.

По данным полиции, в результате произошла драка, во время которой помощник шерифа смертельно ранил 42-летнего Мэтью Шаттла. В полиции заявили, что у погибшего при себе было огнестрельное оружие. Ранее Мэтью отбывал наказание в тюрьме за несоблюдение правил дорожного движения.

Окружной шериф обратился в полицию штата с целью инициировать расследование и выяснить, было ли превышение должностных полномочий в действиях офицера полиции.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января Трамп в ходе подписания указов помиловал около 1500 обвиняемых в нападении на Капитолий США в январе 2021 года. Позднее участники штурма начали покидать тюрьмы. Трамп ещё 30 января 2022 года пообещал помиловать участников штурма Капитолия в случае участия в президентских выборах 2024 года и победы на них. Он подчеркнул, что власти США тогда обошлись с этими людьми несправедливо.

В 2023 году в американском штате Огайо полицейский застрелил беременную чернокожую женщину. Инцидент произошёл в пригороде Коламбуса. Двое правоохранителей подошли к 21-летней женщине, которая сидела в машине на парковке перед продуктовым магазином. Они обвинили женщину в краже и потребовали выйти из автомобиля. Женщина попыталась уехать с места событий, полицейские открыли стрельбу. Машина врезалась в здание магазина. Женщина и, как выяснилось позднее, ребёнок погибли.