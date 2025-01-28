Киев, 28 января, 2025, 07:11 — ИА Регнум. В офисе главы киевского режима Владимира Зеленского не теряют надежды на его разговор с президентом США Дональдом Трампом до встречи последнего с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила газета «Украинская правда».

ИА Регнум Трамп, Зеленский

Окружение Зеленского пояснило, что он хотел бы в преддверии переговоров «сверить часы», согласовать «стратегию» перед встречей Трампа и Путина.

Отмечается, что в США обсуждают телефонный разговор двух лидеров, после которого Дональд Трамп может оправиться на полноценную встречу с Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА Регнум, телефонные переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не запланированы, заявил журналистам 27 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Граждане Украины выдали Владимиру Зеленскому «полный карт-бланш» на переговоры с Россией. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса компании Socis, которые 27 января опубликовала «Украинская правда» («УП»).

За поиск компромиссного решения с привлечением глав иностранных государств высказались более половины респондентов ― 50,6%. В феврале 2024 года этот показатель составлял 36,1% респондентов.

Ещё 19,5% опрошенных выступают за немедленное прекращение боевых действий и заморозку конфликта по линии боевого соприкосновения.

Число сторонников боевых действий и выхода на границы 1991 года сократилось до 14,7%. Продолжать конфликт и выйти на границы до 24 февраля 2022 года желают 10,2%.