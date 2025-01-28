ДНР, 28 января, 2025, 06:51 — ИА Регнум. Украинские военные осуществляли пытки и казни над российскими пленными в Новогродовке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила жительница города Елена, ставшая очевидцем событий.

Иван Шилов ИА Регнум

«Видела, как украинцы казнили русских. Случайно мы так попали, когда проезжали мимо, но то, что мы увидели, это очень поразило. Были привезены из Авдеевки фургоны, у них (пленных. — Прим. ред.) были закрыты глаза, связаны руки, ноги», — уточнила свидетельница в беседе с «РИА Новости».

По словам женщины, сначала российских военнопленных сильно били, нанося удары по болевым зонам, а потом их расстреливали.

Как сообщало ИА Регнум, в освобождённом российскими военными селе Русское Поречное в приграничье Курской области обнаружили обустроенные боевиками украинских формирований камеры пыток в подвалах жилых домов, заявила 23 января официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она добавила, что в подвалах были обнаружены как минимум семь тел местных жителей разных возрастов со следами пыток. Украинские бойцы забросали жертв гранатами.

Правозащитная организация Human Rights Watch зафиксировала случаи пыток и жестокого обращения с российскими военнослужащими в плену у ВСУ. При этом в организации заявили, что условия содержания российских пленных в целом соответствовали международным стандартам.

В штаб-квартире Службы безопасности Украины в Киеве в 2022 году располагался концентрационный лагерь для пыток, сообщил 14 ноября 2024 года депутат Верховой рады Украины Александр Дубинский. Пыточная была организована тогда занимавшим пост главы СБУ Иваном Бакановым и его первым замом Василием Малюком (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Концлагерь находился прямо под их кабинетами, пояснил Дубинский.