Вашингтон, 28 января, 2025, 06:40 — ИА Регнум. Индекс Nasdaq, охватывающий акции крупных технологических гигантов США, снизился на 3% из-за успеха китайского чат-бота DeepSeek. Об этом свидетельствуют данные от 27 января на сайте торговой площадки Нью-Йорка.

RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

Индекс упал до 19 341,83 пункта, стоимость акций NVidia рухнула на 16,86%, снизив капитализацию компании на 589 млрд долларов. Общая стоимость частных предприятий на американском рынке упала на 1 трлн долларов, отметила газета The Wall Street Journal. Индекс S&P, включающий 500 гигантов, снизился на 1,46%, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,65%.

27 января сообщалось о реакции мировых бирж на успех нового китайского чат-бота DeepSeek, который, как утверждается, эффективнее ChatGPT от OpenAI, доступен бесплатно и работает на менее мощных чипах. Дешевизна разработки заставила СМИ усомниться в целесообразности инвестиций в профильные компании, включая разработчиков чипов и поставщиков комплектующих для дата-центров и электроэнергии.

DeepSeek начала выпускать продукты на основе искусственного интеллекта в 2023 году, но привлекла внимание после выпуска новой версии R1 20 января. По данным СМИ, компания потратила на разработку чат-бота на 90% меньше, чем OpenAI.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2024 года президент РФ Владимир Путин призвал сделать Россию мировым лидером по масштабу применения ИИ во всех сферах жизни. Он также объявил о создании Альянса национальных ассоциаций и институтов развития в сфере искусственного интеллекта стран БРИКС. Российский президент призвал государства, заинтересованные в этом вопросе, присоединяться к объединению.

Темпы развития технологий ИИ свидетельствуют о том, что наступает революция в инженерном деле, в проектировании, конструировании принципиально новых компонентов и целых устройств, также заявил Путин. Это создаёт новые возможности для робототехники и беспилотных систем.