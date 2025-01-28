Вашингтон, 28 января, 2025, 06:17 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трамп подписал указ о создании в США национальной системы противоракетной обороны «Железный купол». Об этом 27 января сообщил пресс-пул Белого дома.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

По данным администрации, Трамп подписал документ во время перелёта из Флориды в штат Мэриленд после выступления на съезде республиканской партийной фракции в конгрессе.

Ещё во время инаугурации Трамп объявил о намерении поручить вооружённым силам разработать и построить систему противоракетной обороны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Трамп в ходе предвыборной гонки обещал в случае избрания президентом США создать в стране систему ПРО для защиты от гиперзвукового оружия. Он отмечал, что при администрации Джо Байдена мир стал намного опаснее. По мнению Трампа, третья мировая война окажется «невиданной катастрофой», на фоне которой две предыдущие мировые войны будут выглядеть «незначительными боями». Самую серьёзную опасность представляют не только ядерное оружие, но и гиперзвуковые ракеты, способные «стереть города и целые страны» буквально за минуты, утверждал он.

Для строительства щита Трамп планировал работать с конгрессом США. По его словам, щит должен быть непроницаемым, и он привёл в пример израильскую систему ПРО «Железный купол».