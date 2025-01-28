Сеул, 28 января, 2025, 06:10 — ИА Регнум. Власти Южной Кореи серьёзно отнеслись к предупреждениям России в отношении военных поставок Украине. Об этом заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев в интервью изданию «Известия».

Владимир Смирнов/ТАСС

«Южнокорейские коллеги, безусловно, знают о российской позиции по данному вопросу и серьёзно восприняли предупреждения, прозвучавшие в том числе на высшем уровне», — подчеркнул Зиновьев.

По мнению посла, большое число корейцев отрицательно относится к военной помощи Украине. Людей больше интересуют внутренне проблемы и отношения с американским лидером Дональдом Трампом. В политических кругах Южной Кореи заинтересованы в развитии многопланового сотрудничества с Россией, заверил дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, большинство жителей Южной Кореи против начала военных поставок Киеву. Об этом 27 ноября написало агентство Reuters со ссылкой на результаты опроса социологической службы Gallup Korea.

Замглавы МИД России Андрей Руденко 24 ноября заявил, что коллективный Запад пытается вовлечь Сеул в «накачку оружием» киевского режима и сделать власти Южной Кореи сообщником преступлений, совершаемых его главой Владимиром Зеленским. В связи с этим он призвал южнокорейскую сторону руководствоваться долгосрочными национальными интересами, а не навязанными Западом «сиюминутными конъюнктурными соображениями».