Тикси, Якутия, 28 января, 2025, 06:05 — ИА Регнум. В посёлке Тикси Булунского района Якутии во время пурги замерз основной водовод, ведущий до перекачивающей станции. Об этом 27 января сообщил оперативный штаб республики.

Алексей Бойцов/РИА Новости

По данным регионального министерства ЖКХ и энергетики, в ночное время были перебои в работе вспомогательного оборудования для подачи воды. После улучшения погодных условий ожидается включение резервной нитки водоснабжения до основного водовода. Пока водоснабжение обеспечивается с озера Мелкое.

В оперштабе напомнили, что с 24 января из-за сильного ветра женщины в Тикси не работают, в школах и детсадах отменили занятия. На побережье Булунского района Якутии бушует пурга, из-за этого наблюдается ухудшение видимости до менее 100 метров.

Как сообщало ИА Регнум, 15 января в Якутске учащихся 1–5-х классов из-за морозов перевели на дистанционное обучение. Температура воздуха в районе Гимеина достигала 40 градусов ниже ноля, в районе аэропорта столбики термометров опустились до минус 44 градусов. В городском управлении образования объявили актированным весь день, независимо от смены.