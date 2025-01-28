Вашингтон, 28 января, 2025, 05:51 — ИА Регнум. Американский журналист Такер Карлсон без конкретики и подробностей заявил, что чиновники Белого дома при Джо Байдене «пыталась убить» российского президента Владимира Путина.

Иван Шилов ИА Регнум Такер Карлсон и Владимир Путин

По словам журналиста, экс-госсекретарь США Энтони Блинкен сильно продвигал настоящую войну.

«Что делала администрация Байдена — они пытались убить Путина», — констатировал Карлсон в интервью с политическим обозревателем Мэттом Таибби.

Американец также заявил, что считает такие попытки «безумием». По его словам, команда Байдена предпринимала подобные попытки, поскольку для них «хаос является защитным экраном».

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля глава управления разведки минобороны киевского режима Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что киевский режим организовывал попытки покушения на Путина, но они оказались неудачными.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ подчеркнул, что угрозы от киевского режима очевидны, а безопасность президента России обеспечивают на должном уровне.

Нет никаких сомнений в том, что покушение на Владимира Путина, о котором рассказал Буданов, планировалось и финансировалось при участии англосаксонских хозяев Киева, заявила 18 июля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.