Москва, 28 января, 2025, 05:44 — ИА Регнум. В Кунцевский районный суд Москвы поступил иск с требованием о ликвидации фонда помощи трансгендерам. С соответствующим заявлением в инстанцию обратилось Министерство юстиции России.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Суд зарегистрировал иск Главного управления Министерства юстиции России по городу Москве о ликвидации фонда помощи людям с гендерными отклонениями и их близким «Трансгендер», — уточнили «РИА Новости» в суде.

Дата рассмотрения иска по ликвидации фонда пока не назначена.

Фонд был зарегистрировал в январе 2007 года.

Как сообщало ИА Регнум, бывший советский офицер Руслан Рюмшюссель долгие годы жил в Германии. В 2024-м он бежал в Россию и рассказал, как трансгендеры «захватывают» ФРГ и как подвергся преследованию за свою политическую позицию. Также он пояснил, почему немцы обижались на него за правду о событиях в Донбассе и как ложь стала превалировать над правдой в Европе.