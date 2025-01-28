ДНР, 28 января, 2025, 05:19 — ИА Регнум. Житель Часова Яра в Донецкой Народной Республике Павел Морковин рассказал о мародёрстве, грабежах, которые совершали украинские военные.

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Марковин привёл случай со своей техникой, которую украли ВСУ. Он лишился фуры DAF, прицепа, товарно-материальных ценностей больше чем на 10 тыс. долларов.

«Прошёл месяц, приезжаю в гараж, а там следы БМП. Уже и DAF моего нет. Они и тягач мой украли», — цитирует мужчину «РИА Новости».

По словам горожанина, подобный случай не был единичным. Так, украинские военные, используя военную технику, ограбили и его продуктовый магазин.

«Приезжаю я на работу. Стоит БТР-80. Я чётко знал, что это харьковская тероборона. Открыли магазин. И выносят остатки продуктов, грузят в свой БТР. Потом на следующий день я на работу приезжаю — опять стоит этот БТР. Сидит их командир. Опять выломали двери, и всё нормально у ребят», — добавил предприниматель.

Морковин добавил, что мародерство ВСУ в Часовом Яре было настолько распространено, что квартиры в домах обворовывали вплоть до снятия дверей, а во дворах крали даже велосипеды. Как он отметил, награбленное имущество украинские военные отправляли к себе домой по «Новой почте».

Как сообщало ИА Регнум, жительница оккупированного киевским режимом Херсона рассказала, что украинские военные открыто грабят жилые дома и квартиры, объясняя это тем, что они ничего не хотят оставлять русским.

ВСУ массово занимались мародерством в Артёмовске (ДНР) и вывозили из всех концов города награбленное, в том числе электронику и бытовую технику, рассказали жители этого населённого пункта. По словам жительницы Артёмовска по имени Мария, ВСУ наносили удары по строениям, чтобы выбить двери, а спустя несколько часов входили в дома для грабежа.