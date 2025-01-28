Брянск, 28 января, 2025, 05:14 — ИА Регнум. Над территорией Брянской области ночью 28 января российские военные обнаружили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Система ПВО Панцирь

В результате подавления вражеских беспилотников обошлось без разрушений и пострадавших. На местах работают оперативные службы, заключил глава Брянской области.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 28 января над Белгородским районом сработала российская система ПВО — был сбит беспилотник самолётного типа. Предварительно, никто не пострадал. В результате падения обломков БПЛА в селе Никольское в домах выбиты окна, также повреждения получили крыши семи частных домов, уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Вечером 27 января российские подразделения противовоздушной обороны уничтожили пять вражеских беспилотников в небе над тремя регионами. БПЛА были сбиты в период с 18:00 до 22:00 мск. Три дрона ликвидировали над Крымом. По одному беспилотнику сбили в небе над Курской и Белгородской областями.

ВС РФ ночью 27 января сбили 32 украинских беспилотника над пятью регионами страны. Наиболее массированному налёту подверглась Воронежская область — там поразили 15 вражеских БПЛА. Ещё 11 беспилотников уничтожили над Белгородской областью, четыре — над Курской, по одному — над Орловской и Тверской областями.