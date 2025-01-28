Суджанский район, Курская область, 28 января, 2025, 05:07 — ИА Регнум. Кадры из освобождённого от ВСУ села Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области опубликовало Министерство обороны России.

ИА Регнум Курская область, боевые действия

В ведомстве отметили, что российские десантники при поддержке артиллерии и беспилотников улучшили положение по переднему краю и, форсировав реку Снагость, освободили населённый пункт Николаево-Дарьино под Курском. Артиллерия подавила огневые позиции противника и уничтожила вскрытые пункты управления. Расчёты боевых БПЛА вывели из строя вражеские танки и бронированную технику.

После точных ударов российские десантники малыми группами пошли на штурм. Противник, бросив раненых и убитых, бежал. Часть украинских военнослужащих сдалась в плен.

Как сообщало ИА Регнум, украинские формирования за сутки лишились на курском направлении более 190 военнослужащих и двух танков, подтвердили 27 января в Минобороны России. Кроме того, ВСУ лишились бронетранспортёра, 10 боевых бронемашин, пяти автомобилей, шести пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Российские военные также уничтожили склад боеприпасов противника.

26 января Министерство обороны России проинформировало, что за всё время боёв в приграничных районах Курской области потери ВСУ превысили 55 тыс. человек.