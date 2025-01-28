Москва, 28 января, 2025, 04:42 — ИА Регнум. Осужденный по делу об убийстве публициста Дарьи Дугиной узнал из новостей, для чего он делал поддельные документы на машину, на которой ездила обвиняемая украинка Наталья Вовк (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении «РИА Новости».

Цитата из видео «Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля» Дарья Дугина

Машина, как сообщала ФСБ, использовалась для наблюдения за Дугиной, при въезде в Россию у неё были номера ДНР, в Москве — казахстанские, а при выезде в Эстонию — украинские.

Осужденные, как установил суд, действовали в составе организованной группы. Из показаний, которые были получены во время судебного процесса, стало ясно, что один из осужденных узнал из новостей, что делал документ для Вовк. Такие показания дала его супруга.

«У супруга был заказ на изготовление свидетельства о регистрации транспортного средства Украины… Когда в новостях стали об этом говорить, он понял, что свидетельство заказывали у него», — призналась супруга.

Убийство Дарьи Дугиной было совершено 20 августа 2022 года в Подмосковье. Автомобиль, в котором ехала журналистка, взорвался. В правоохранительных органах выяснили, что организацией нападения занимались украинские спецслужбы.

Украинец Богдан Цыганенко (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого в РФ обвиняют в причастности к убийству Дарьи Дугиной, является военнослужащим ВСУ. Об этом свидетельствуют документы государственных органов Украины. 1 июня 2024 года Цыганенко находился при исполнении обязанностей военной службы в одном из подразделений украинской армии. Государственные органы Украины также подтверждали его статус военнослужащего ВСУ 14 августа.

В середине сентября стало известно, что Наталья Вовк проходила службу в рядах Вооружённых сил Украины. В материалах расследования говорится, что у обвиняемой есть «необходимый уровень военной подготовки и конспирации». Российские власти заочно арестовали Вовк и объявили её в международный розыск.

По данным следствия, поддельными документами и автомобильными номерами Вовк обеспечил Цыганенко, который прибыл в Россию через Эстонию. Он также помог ей собрать взрывное устройство. В 2024 году от рук боевиков киевского режима погибли Семён Ерёмин, Валерий Кожин, Никита Цицаги, Юлия Кузнецова, а ранее — Антон Волошин, Игорь Корнелюк, Анатолий Клян, Андрей Стенин, Дарья Дугина, Олег Клоков, Максим Фомин (Владлен Татарский), Ростислав Журавлёв, Борис Максудов.