Москва, 28 января, 2025, 04:36 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев обсудили тему крушения самолёта Azerbaijan Airlines под казахстанским Актау. Об этом 27 января сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

«При обсуждении темы катастрофы самолёта «Азербайджанских авиалиний» 25 декабря 2024 года вблизи города Актау в Казахстане акцентирована необходимость завершения официального расследования и обнародования его результатов для прояснения всех обстоятельств произошедшей трагедии», — уточнили в МИД РФ.

Также российской стороной была подчеркнута безусловная важность выстраивания отношений с Азербайджаном в духе стратегического партнёрства и союзничества.

Во время встречи Галузин выразил недоумение в связи с публикациями антироссийской направленности в азербайджанских СМИ и дезинформационной кампанией против Русского дома в Баку. В МИД России отметили абсолютную безосновательность обвинений.

Как сообщало ИА Регнум, утром 25 декабря 2024 года самолёт Embraer 190 компании AZAL, следовавший рейсом Баку — Грозный, разбился в трёх километрах от аэропорта Актау. В результате происшествия погибли 38 человек. 29 человек выжили. Среди тех, кто находился на борту, было 16 граждан РФ, смогли спастись девять из них.

В связи с крушением лайнера AZAL в Актау была назначена комплексная экспертиза, подтвердила 15 января пресс-служба Следственного комитета РФ. По факту ЧП возбудили уголовное дело.