Норт-Йоркшир, Великобритания, 28 января, 2025, 04:07 — ИА Регнум. В деревне Линтон графства Норт-Йоркшир на севере Англии закрылся паб после 460 лет работы. Об этом 27 января написал журнал The Drinks Business (DB).

(сс) Jaysin Trevino Закрыто

«После закрытия моста Линтон из-за наводнения… 2015 года оборот паба, как сообщается, упал на 35%, поскольку он стал менее доступным для посетителей…» — отметили в публикации.

Таким образом завершилась история одного из старейших пабов страны — Windmill Inn, открытый в 1564 году при правлении королевы Елизаветы I.

Генеральный менеджер паба уточнил, что срок действия контракта с арендаторами закончился, они не захотели его продолжать.

При появлении новых арендаторов заведение может быть вновь открыто, предположили авторы статьи.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году в Британии предложили ограничить работу пабов на фоне энергокризиса. Последний заказ в заведениях решили принимать не позднее 20:30, а свет в пабах выключать ровно в 21:00. Жителям предложили запретить пользоваться стиральными и посудомоечными машинами, а также духовками с 14:00 до 20:00.

В период пандемии COVID-19 в Великобритании обанкротился один из старейших пабов Ye Olde Fighting Cocks («Старые добрые бойцовые петухи»). По преданию, его фундамент был заложен в конце VIII века. Якобы в заведение в те времена часто тайком пробирались монахи из Сент-Олбанского аббатства, которое основал в 793 году король Оффа, правивший англосаксонским королевством Мерсия. Утверждается, что паб был соединён тоннелями со знаменитым собором на территории аббатства. Однако подтвердить точную дату, когда было заложено знаменитое питейное заведение, пока не удалось.