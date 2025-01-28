* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Берлин, 28 января, 2025, 03:59 — ИА Регнум. Уехавший из России основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что не помогает на данный момент украинской армии. Такое признание он сделал в эфире государственного немецкого телеканала.

Duma.gov.ru Андрей Макаревич

Принять такое решение 71-летний Макаревич посчитал нужным из-за сына Ивана.

Гитарист пояснил, что «не хочет, чтобы какая-то ракета, собранная на его деньги, например, упала на Москву и убила его сына».

В 2023 году Макаревич передал родственникам и бывшей жене Алле всю оставшуюся недвижимость в России. Он заявлял, что «никаких бизнес-интересов и никакого имущества» у него в РФ уже нет.

Как сообщало ИА Регнум, Андрей Макаревич выставил на продажу мебель из своего дома в Израиле. Он продал свой кухонный стол и восемь стульев с соломенным покрытием, при этом стол был «украшен пятнами от вина».

Факт продажи Макаревич объяснил необходимостью сделать в доме ремонт. Мебель была распродана в течение пары дней.

После начала спецоперации в 2022 году Макаревич переехал в Израиль. В сентябре того же года его внесли в список иностранных агентов. Музыкант неоднократно осуждал действия России и высказывался в поддержку действующего киевского режима.

В мае 2024 года Макаревич заявил, что желает победы Украине и «считает до неё дни». Он выразил готовность помогать ВСУ, а также пообещал дать концерт в Киеве «в первый же день победы Украины».

Суды несколько раз штрафовали Макаревича за дискредитацию российской армии, а также за отсутствие маркировки иноагента в публикациях.