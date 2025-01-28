Москва, 28 января, 2025, 03:36 — ИА Регнум. Запад не оставит попыток нанести ущерб российской экономике, но изолировать РФ не удастся. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«Россию не изолировать ни в политическом, ни в информационном, ни в экономическом смысле, поскольку страны Глобального Юга, страны глобального большинства понимают свой интерес в продолжении и в развитии международной торговли, в продолжении торговых операций с Российской Федерацией», — пояснил он «РИА Новости».

При этом попытки нанести ущерб экономике РФ будут, конечно же, продолжаться, считает глава СВР.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2024 года лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен признал, что странам Запада не удалось добиться международной изоляции России. Продолжающаяся враждебность к России со стороны западных интриганов саморазрушительна, прокомментировал он заявления глав западных государств об изоляции РФ на фоне прошедшего саммита БРИКС в Казани.

По словам посла РФ в Лондоне Андрея Келина, прошедший в октябре 2024 года казанский саммит указал на безуспешность попыток западных стран, включая Великобританию, добиться изоляции России на международной арене.

Россия выступает за справедливые мировые отношения без санкций и ограничений, подчёркивал в ноябре 2024 года президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот иностранными послами. РФ готова сотрудничать со всеми без исключения государствами на принципах равноправия, невмешательства во внутренние дела и неукоснительного соблюдения международного права, подчеркнул глава государства.