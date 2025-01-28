Запад попытается нанести ущерб экономике России — Нарышкин
Нарышкин: Западу не удастся изолировать Россию
Москва, 28 января, 2025, 03:36 — ИА Регнум. Запад не оставит попыток нанести ущерб российской экономике, но изолировать РФ не удастся. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
«Россию не изолировать ни в политическом, ни в информационном, ни в экономическом смысле, поскольку страны Глобального Юга, страны глобального большинства понимают свой интерес в продолжении и в развитии международной торговли, в продолжении торговых операций с Российской Федерацией», — пояснил он «РИА Новости».
При этом попытки нанести ущерб экономике РФ будут, конечно же, продолжаться, считает глава СВР.
Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2024 года лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен признал, что странам Запада не удалось добиться международной изоляции России. Продолжающаяся враждебность к России со стороны западных интриганов саморазрушительна, прокомментировал он заявления глав западных государств об изоляции РФ на фоне прошедшего саммита БРИКС в Казани.
По словам посла РФ в Лондоне Андрея Келина, прошедший в октябре 2024 года казанский саммит указал на безуспешность попыток западных стран, включая Великобританию, добиться изоляции России на международной арене.
Россия выступает за справедливые мировые отношения без санкций и ограничений, подчёркивал в ноябре 2024 года президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот иностранными послами. РФ готова сотрудничать со всеми без исключения государствами на принципах равноправия, невмешательства во внутренние дела и неукоснительного соблюдения международного права, подчеркнул глава государства.