Москва, 28 января, 2025, 03:33 — ИА Регнум. В 2025 году можно получить всю сумму пенсионных накоплений единовременно, если она менее 412 тыс. рублей. Для этого нужно подать заявление. Если сумма накоплений превышает 412 тыс., назначаются ежемесячные выплаты, размер которых рассчитывается индивидуально. Подробности рассказал «РИА Новости» депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 2025 году составляет 270 месяцев, или 22,5 года. Например, при накоплениях в 500 тыс. рублей ежемесячная выплата будет около 1852 рублей.

Чтобы избежать ошибок, важно заранее узнать через Госуслуги или в Соцфонде, где хранятся накопления. Если накопления в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), следует проверить его лицензию на сайте Центробанка. Ошибки часто возникают из-за неправильного учёта стажа работодателями. При обнаружении ошибок нужно обратиться в Соцфонд с заявлением о пересмотре выплат, приложив документы, подтверждающие стаж.

Заявление на накопительную пенсию можно подать через Госуслуги, в офисе Соцфонда или НПФ, а также через МФЦ. Срок рассмотрения составляет до 10 рабочих дней, но может быть увеличен до трёх месяцев.

Отказ в выплате накопительной пенсии может быть связан с отсутствием страховых взносов, ошибками в документах или неправильным расчётом прожиточного минимума пенсионера. В случае необоснованного отказа можно подать претензию через Госуслуги или обратиться в суд.

Если пропущен момент обращения за назначением накопительной пенсии, ежемесячный размер выплаты увеличится, так как ожидаемый период выплат сокращается на 12 месяцев за каждый год промедления. Невостребованные накопления наследуются ближайшими родственниками, обратиться им надо в фонд в течение шести месяцев со дня смерти пенсионера, напомнил депутат.

Как сообщало ИА Регнум, в России на размер пенсии влияет индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) или балл. Так, страховая пенсия по старости (СП) считается по формуле: СП = ИПК × СПК + ФВ, где СПК — стоимость одного пенсионного балла на момент назначения пенсии, ФВ — фиксированная выплата к страховой пенсии.

Например, для выхода на пенсию в 2025 году было накоплено 50 баллов, а стоимость одного ПК — 145,69 рубля. Фиксированная выплата к страховой пенсии с января проиндексирована на уровень фактической инфляции до 8907,7 рубля. Таким образом, размер пенсии составит 16 192,20 рубля (50 × 145,69 + 8907,70).

22 января президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам поручил обеспечить в феврале выплату пенсий, проиндексированных на 9,5%. Глава государства отметил, что с января планировалось поднять пенсии на 7,3%, но инфляция по итогам 2024 года оказалась выше, чем ожидали, и повышение выплат нужно провести с учётом этого обстоятельства.