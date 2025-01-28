Китай обрушил акции технологических гигантов в США
Искусственный интеллект Китая обрушил акции техногигантов в США
Вашингтон, 28 января, 2025, 03:07 — ИА Регнум. Китайская модель в области искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek обрушила акции технологических компаний в ряде стран, в том числе в США. На торгах 27 января производители микрочипов потеряли в цене от 12 до 19%, суммарные потери в моменте превысили 1 трлн долларов, сообщило агентство Bloomberg.
По мнению многих инвесторов, создатели DeepSeek смогли добиться успехов при гораздо меньших тратах на разработку своей модели ИИ, благодаря этому они могут на равных конкурировать с OpenAI, Microsoft, Google и Nvidia.
При этом будущее DeepSeek неизвестно. Остаётся под вопросом устойчивость бизнес-модели компании, сможет ли она конкурировать в долгосрочной перспективе. Также эксперты не исключили риски, связанные с зависимостью от ограниченных по возможностям чипов и потенциальными санкциями на экспорт технологий. Однако выход DeepSeek стал сигналом для всего рынка ИИ, отметили в издании.
Как сообщало ИА Регнум, 22 января президент США Дональд Трамп и руководители OpenAI, Oracle и SoftBank Сэм Альтман, Ларри Эллисон и Масаёси Сон объявили, что для развития искусственного интеллекта в США создадут ИИ-гиганта. Компании планируют вложить в новый проект 100 млрд долларов. В общей сложности инвестиции в него составят 500 млрд долларов.
В декабре 2024 года президент Владимир Путин призвал сделать Россию мировым лидером по масштабу применения ИИ во всех сферах жизни. Он также объявил о создании Альянса национальных ассоциаций и институтов развития в сфере искусственного интеллекта стран БРИКС. Российский президент призвал государства, заинтересованные в этом вопросе, присоединяться к объединению. Темпы развития технологий ИИ свидетельствуют о том, что наступает революция в инженерном деле, в проектировании, конструировании принципиально новых компонентов и целых устройств, также заявил Путин. Это создаёт новые возможности для робототехники и беспилотных систем.