Вашингтон, 28 января, 2025, 03:07 — ИА Регнум. Китайская модель в области искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek обрушила акции технологических компаний в ряде стран, в том числе в США. На торгах 27 января производители микрочипов потеряли в цене от 12 до 19%, суммарные потери в моменте превысили 1 трлн долларов, сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Биржа

По мнению многих инвесторов, создатели DeepSeek смогли добиться успехов при гораздо меньших тратах на разработку своей модели ИИ, благодаря этому они могут на равных конкурировать с OpenAI, Microsoft, Google и Nvidia.

При этом будущее DeepSeek неизвестно. Остаётся под вопросом устойчивость бизнес-модели компании, сможет ли она конкурировать в долгосрочной перспективе. Также эксперты не исключили риски, связанные с зависимостью от ограниченных по возможностям чипов и потенциальными санкциями на экспорт технологий. Однако выход DeepSeek стал сигналом для всего рынка ИИ, отметили в издании.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января президент США Дональд Трамп и руководители OpenAI, Oracle и SoftBank Сэм Альтман, Ларри Эллисон и Масаёси Сон объявили, что для развития искусственного интеллекта в США создадут ИИ-гиганта. Компании планируют вложить в новый проект 100 млрд долларов. В общей сложности инвестиции в него составят 500 млрд долларов.

В декабре 2024 года президент Владимир Путин призвал сделать Россию мировым лидером по масштабу применения ИИ во всех сферах жизни. Он также объявил о создании Альянса национальных ассоциаций и институтов развития в сфере искусственного интеллекта стран БРИКС. Российский президент призвал государства, заинтересованные в этом вопросе, присоединяться к объединению. Темпы развития технологий ИИ свидетельствуют о том, что наступает революция в инженерном деле, в проектировании, конструировании принципиально новых компонентов и целых устройств, также заявил Путин. Это создаёт новые возможности для робототехники и беспилотных систем.