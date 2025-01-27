Киев, 28 января, 2025, 02:54 — ИА Регнум. Киевский режим расходовал деньги от Американского агентства по международному развитию (USAID) на съёмки телевизионных шоу. Об этом сообщил депутат Верховной рады Марьян Заблоцкий.

Сергей Корсун ИА Регнум Трамп, СМИ, Зеленский

По заключению нардепа, за три года Киев получил от USAID 297 млн долларов. Средства были израсходованы на ток-шоу «Эбаут», документальный фильм «Тесто», на реалити-шоу о восстановлении культурных пространств в прифронтовых населённых пунктах. Кроме того, деньги тратились на музыкальный дуэт TVORCHI, который в 2023 году представлял Украину на «Евровидении». Украина заняла шестое место.

Всего на Украине 112 активных проектов USAID, потратить на которые планировалось 7 млрд долларов, добавил Марьян Заблоцкий.

Как сообщало ИА Регнум, все программы поддержки Украины по линии USAID приостановлены. Об этом 26 января написало украинское издание «Общественное».

20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи. В документе сообщалось, что масштаб помощи США, оказываемой другим странам, не соответствует интересам и даже противоречит ценностям американского государства, дестабилизируя «мир во всём мире».

Американские граждане позитивно восприняли решение президента Трампа приостановить оказание помощи Украине и другим иностранным государствам. Об этом 27 января заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.