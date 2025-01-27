Вашингтон, 28 января, 2025, 02:33 — ИА Регнум. Перестрелка вечером 27 января произошла на мексиканско-американской границе, протяжённостью более 3 тыс. км. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА Регнум Мигранты США

По информации СМИ, в пограничников в Техасе стрелял, предположительно, участник наркокартеля. Они прикрывал группу нелегалов, которая пыталась переплыть пограничную реку.

Американская сторона открыла ответный огонь, мигрантам не удалось проникнуть в страну. Отмечается, что в результате стрельбы пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, успех предпринятых президентом США Дональдом Трампом мер по массовой депортации мигрантов будет зависеть от действий Конгресса. Об этом 26 января заявил куратор по вопросам безопасности границ в Белом доме Том Хоман. Он отметил, что Конгресс на данный момент не предоставляет иммиграционной и таможенной полиции финансирования в том объёме, который позволил бы задержать всех нелегалов.

В целом степень успеха операции покажет уровень общественных угроз безопасности в США. Именно поэтому в планах выдворение всех членов банды нелегалов в этой стране, включая венесуэльский картель Tren de Agua.

Трамп в своей предвыборной кампании пообещал остановить поток мигрантов, въезжающих в страну через Мексику. 20 января в инаугурационной речи он заявил, что введёт на южной границе режим ЧП и направит туда войска. 22 января американский лидер своим указом приостановил незаконный въезд мигрантов через южную границу США. Пентагон также заявил об отправке на границу с Мексикой 1,5 тыс. военных.

При этом 23 января в Мексике отказали в посадке военному самолёту из США, который перевозил на борту нелегалов. Позднее американские власти сообщили, что ситуация была исправлена и страна в итоге приняла рекордные четыре депортационных рейса за один день.

В беседе с ИА Регнум политолог-американист Владимир Корнилов отметил, что Трамп не отступит от своей миграционной политики. Он никогда не скрывал своего намерения заставить Мексику и те страны, которые, по его мнению, являются источником прихода этих мигрантов, брать их назад. Угрозы будут продолжаться в адрес этих стран и прежде всего с применением пошлин и тарифов, добавил политолог.