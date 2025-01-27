Москва, 28 января, 2025, 02:28 — ИА Регнум. Правительство России планирует поддержать законопроект об изменении порядка призыва граждан на военную службу. Документ с учётом замечаний утвердили 27 января в ходе заседания правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

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Проект разработал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он предложил дополнить закон «О воинской обязанности и военной службе».

Согласно документу, решение о призыве на военную службу, которое не было исполнено в период проведения призыва на военную службу, в котором оно было принято, подлежит исполнению в следующие периоды проведения призыва на военную службу в течение одного года со дня принятия указанного решения. Также предусматривается возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения, в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах, уточнило «РИА Новости».

При реализации положений законопроекта сократится количество должностных лиц, задействованных для проведения призыва граждан на военную службу, в том числе врачей-специалистов, востребованных в муниципальной системе здравоохранения, привлекаемых для медосвидетельствования призывников, снизить потребность в обеспечении врачей-специалистов медицинским оборудованием и качественно повысить уровень организации призыва граждан на военную службу, поясняется в законопроекте.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2025 году граждан, пребывающих в запасе. Соответствующие указы глава государства подписывает ежегодно. Военные сборы являются плановым мероприятием, их цель — совершенствование боевой выучки граждан, пребывающих в запасе.

Путин 16 сентября 2024 года подписал указ об увеличении численности Вооружённых сил с 2 209 130 до 2 389 130 единиц. В том числе в новом штате предусмотрено 1,5 млн военнослужащих. Документ вступил в силу 1 декабря 2024 года.