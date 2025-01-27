Москва, 28 января, 2025, 02:09 — ИА Регнум. На 74-м году жизни вечером 26 января скончался после борьбы с серьёзными заболеваниями актёр, предприниматель, гуру в рекламном бизнесе, продюсер Игорь Ростиславович Янковский. О трагической новости сообщили в Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР).

Игорь Янковский

«С глубоким прискорбием сообщаем о безвременной кончине одного из создателей Ассоциации, её президента в 2004–2006 годах, академика Российской академии рекламы», — написали в некрологе коллеги.

Игорь Янковский был племянником известного советского и российского актёра театра и кино Олега Янковского, ушедшего из жизни в 2009 году в возрасте 65 лет.

«Цирроз печени — предварительная причина смерти. Медики пытались откачать его в течение 30 минут, безуспешно. Он умер в реанимации», — сообщил Mash.

Также источники сообщают, что Игорь Янковский несколько лет боролся с раком. В больницу его в тяжёлом состоянии доставили 8 января. У актера диагностировали двустороннюю пневмонию, отёк легких и мозга.

Филипп Янковский опубликовал фото Игоря Ростиславовича и написал, что «ушёл из жизни брат Игорь».

Янковский успел сняться в нескольких десятках фильмов, играл в театре на Малой Бронной до 1992 года.

Дебютировал он в фильме «Это сильнее меня», потом были работы в «Мегрэ и старая дама», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Золотая мина», «Приключения принца Флоризеля», «Атланты и кариатиды», «Этот фантастический мир», «Ералаш», «Исповедь содержанки».

В 1990-м он решил уйти из кино и театра и занялся рекламным бизнесом, открыв компанию «Максим». В 1996-м Янковский возглавил Московский международный фестиваль рекламы, а в начале 2000-х стал соучредителем и руководителем агентства «Рекламный картель».

В 2004-м его избрали президентом Российской ассоциации рекламных агентств (АКАР).