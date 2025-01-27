Москва, 28 января, 2025, 01:58 — ИА Регнум. Российские граждане, ранее уехавшие в Израиль, стали возвращаться обратно в РФ. Об этом заявила посол еврейского государства в Москве Симона Гальперин.

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«Да, такое есть. То есть люди оформляют гражданство, некоторые приезжают в Израиль на какое-то время. Мы не имеем статистики, но я знаю, что есть такое возвращение сюда, в Россию. И это понятно: у людей здесь работа и жизнь», — ответила дипломат на соответствующий вопрос ТАСС.

Она добавила, что также имеются граждане, продолжающие жить между двумя странами. По словам Гальперин, Израиль без проблем признаёт двойное, тройное и даже четверное гражданство.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа 2024 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что уехавшие из России граждане, которые не стали её врагами, могут спокойно возвращаться на Родину. Врагов же назад не ждут.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 апреля 2024 года заявила о необходимости создать условия для возвращения в Россию граждан, которые покинули страну, но не выступали против неё за рубежом. Она отметила, что люди по разным причинам уезжали за границу. Это могли быть деловые или научные связи, семейные или бытовые обстоятельства. Россия всегда ждёт своих граждан домой, заверила спикер Совфеда.

В январе 2024 года президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что число россиян, мечтающих вернуться на родину после отъезда в страны Запада, растёт. По его словам, трудно растить детей в тех условиях, которые создаются в некоторых западных государствах.