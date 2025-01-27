Стамбул, Турция, 28 января, 2025, 01:43 — ИА Регнум. При посадке и вылете из стамбульского аэропорта имени Сабихи Гёкчен на протяжении двух суток пилоты сообщают о загадочном объекте, об угрозе столкновения с которым предупреждают системы воздушного судна. Об этом 27 января написало турецкое агентство DHA.

(сс) CeeGee Терминал аэропорта «Стамбул»

«Пока не ясно, что послужило причиной появления предупреждения на радаре», — отметили в публикации.

В радиопереговорах зафиксировали, что некоторые пилоты предположили присутствие беспилотников или кораблей, вызвавших сигнал тревоги. В связи с этим были организованы широкомасштабные проверки. Никаких признаков угрозы на суше и в воздухе не обнаружили.

Как сообщало ИА Регнум, с 2015 года Пентагон публиковал фото и видео различного рода НЛО, с которыми сталкивались военные пилоты ВВС США. В конгрессе уже прошло на эту тему несколько слушаний, на которых выступали отставные сотрудники разведсообщества США, заявляющие о якобы имеющихся у американского правительства данных о внеземной активности. В 2023 году настоящую панику в США вызвали метеорологические стратостаты, которые с подачи таблоидов и жёлтой прессы обозвали «шарами-шпионами». Через полтора года место стратостатов заняли загадочные дроны, которые стали очень часто замечать в небе над северо-восточными штатами Америки.