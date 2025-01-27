Киев, 28 января, 2025, 01:17 — ИА Регнум. Гранаты с кукурузной мукой поступили на вооружение в подразделения ВСУ. Об этом написал в Telegram-канале украинский журналист и экс-советник Минобороны Юрий Бутусов.

ИА Регнум Бракованные миномётные мины ВСУ

«На фронт поступили бракованные гранаты Ф-1», — заявил журналист.

Под постом Бутусов опубликовал видео, где украинский боец разбирает гранату и высыпает из неё вещество жёлтого цвета. Его сослуживец за кадром называет это вещество «кукурузной мукой».

По словам Юрия Бутусова, гранаты Ф-1 должны были снять с вооружения 8 декабря 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ под Артёмовском Донецкой Народной Республики ещё в феврале 2023 года жаловались на заканчивающиеся боеприпасы. При этом отмечалось, что некоторые снаряды поставляются бракованными.

В ноябре 2024 года украинские войска получили миномётные мины калибра 120 мм в огромных количествах, они оказались бракованными и «никуда не летят». Иногда даже застревают в стволе миномёта. Эпическое видео выложил в сеть украинский журналист-расследователь Юрий Николов, после чего начался скандал вокруг министерства обороны, которое и разместило заказ на производство на заводе госкомпании «Украинская оборонная промышленность».

Была поспешно отозвана партия в 100 тыс. мин. Новое производство и отправка партии снарядов займёт два-три месяца. Однако, как утверждал Юрий Бутусов, другие партии уже разошлись в войска, и масштаб катастрофы оценить трудно.