Москва, 28 января, 2025, 01:06 — ИА Регнум. Сеть магазинов электроники «М. Видео-Эльдорадо» может приобрести «Промсвязьбанк». О проведении соответствующих переговоров сообщило 27 января издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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По данным газеты, «Промсвязьбанк» планирует усилить собственного ритейлера «СвязьON», созданного на базе сети «Связной». Отмечается, что потенциальный покупатель уже провёл аудит «М. Видео-Эльдорадо», при этом окончательного решения пока нет.

Стоимость сделки оценивается в 300 млрд долларов. В «М. Видео-Эльдорадо» отказались от комментариев.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2016 года PPF Group N. V. и EMMA Capital продали 100% акций одного из крупнейших в России ретейлеров электроники и бытовой техники «Эльдорадо» группе инвесторов, связанной с «Сафмаром». А в апреле 2017 года «Сафмар» закрыл сделку по покупке 57,7% акций «М. Видео».

В 2018 году после покупки ритейлера «Эльдорадо» компанией «М. Видео» была создана группа «М. Видео-Эльдорадо».