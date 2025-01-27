Киев, 28 января, 2025, 00:54 — ИА Регнум. Русскому языку необходимо придать статус второго государственного языка на Украине, чтобы не было «базовых противоречий». Об этом написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Иван Шилов ИА Регнум Русский язык

По словам Дубинского, он детально размышлял и анализировал.

«Я пришел к выводу, что для устранения базовых противоречий между гражданами Украины необходимо придать русскому языку статус второго государственного», — говорится в сообщении Дубинского.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский отказался давать интервью блогеру Лексу Фридману на русском языке, как тот ему предложил. Он объяснил отказ тем, что «презирает русский народ».

Для граждан из дружественных стран необходимо расширять возможности по изучению русского языка и истории. Об этом 24 января заявил президент РФ Владимир Путин.

Жителям стран Евросоюза и НАТО стоит начать учить русский язык уже сейчас. Об этом 16 января на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека Североатлантического альянса Марка Рютте, пригрозившего изучением русского языка в Евросоюзе в случае отказа повышать траты на оборону.