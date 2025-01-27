Вашингтон, 28 января, 2025, 00:37 — ИА Регнум. Россия направила в адрес Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша письмо, в котором собран обширный перечень фактов героизации нацистов и их пособников за последние годы. Об этом 27 января заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Un.org Василий Небензя

«Для нас память обо всех жертвах нацизма, включая евреев, не менее половины из которых были гражданами Советского Союза, священна. Именно поэтому мы убеждены: наш общий долг — сохранять правду о Холокосте и других преступлениях нацистов и их пособников, в частности о геноциде народов Советского Союза… Нельзя забывать: не будь Великой Победы в 1945 году, не было бы ни ООН, ни мира, каким мы его знаем. Именно страны антигитлеровской коалиции взяли себе имя Объединённые Нации, и никто не имеет права предавать этот факт забвению!» — добавил Небензя на мероприятии, посвящённом Международному дню памяти жертв Холокоста.

По словам дипломата, узники Освенцима не могли и представить того, что нацизм и неонацизм начнёт поднимать свою голову во многих частях мира, дни освобождения от нацистских войск объявят днями траура, появятся обелиски и улицы в честь ветеранов «Ваффен-СС», будут проводиться неонацистские марши, а ветеранам антигитлеровской коалиции запретят носить свои ордена и медали. Поэтому Россия ежегодно вносит на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, подчеркнул Небензя.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января президент России Владимир Путин в ходе встречи в формате видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что нельзя позволить идеологии фашизма, нацизма и милитаризма вновь поднять голову. Важно бережно хранить и отстаивать историческую правду, добавил российский лидер. Ранее Путин отмечал важность борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Для этого в России существует ряд движений и акций, призванных ознакомить граждан, в том числе молодых людей, с историей и местами боевой славы, подчеркнул он.

11 ноября 2024 года третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. В пользу документа проголосовали 116 стран. В декабре 2024 года ГА ООН приняла внесённую Россией резолюцию по борьбе с неонацизмом. Соавторами инициативы выступили Белоруссия и Туркменистан. Документ под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» поддержали 119 стран — участниц ГА.