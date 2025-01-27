Москва, 28 января, 2025, 00:29 — ИА Регнум. Генпрокуратура просит обратить в доход государства 100% акций или долей восьми компаний, связанных с ООО «Газпром нефтехим Салават». Об этом сообщил «Ъ».

(сс) Andreykor Здание Генеральной прокуратуры России

По данным надзорного ведомства, их бенефициаром является Алексей Митюшов, бывший глава «Газпромэнерго», объявленный в розыск по обвинению в хищениях.

Будучи гражданином Литвы и имея вид на жительство в Испании, он установил «иностранный контроль» над предприятиями, имеющими стратегическое значение.

В иске заместителя генерального прокурора Игоря Ткачёва, помимо Митюшова, указаны компании «Меркури кэпитал траст» и ООО «Корпоративный центр». В качестве третьих лиц в документе указаны ФАС, Центральный банк, а также 11 юридических лиц, включая «Газпром нефтехим Салават», и восемь предприятий, которые занимаются обслуживанием этого завода: ООО «Салаватнефтемаш», АО «Салаватнефтехимремстрой», ООО «Нефтехимремстрой», ООО «Техцентр», ООО «Ремонтно-механический завод», OAO «Подземнефтегаз», ООО «Салаватский катализаторный завод», ООО «РемЭнергоМонтаж».

Все эти компании были созданы для нужд ООО «Газпром нефтехим Салават», которое входит в структуру ПАО «Газпром», говорится в исковом заявлении.

ООО «Газпром нефтехим Салават» является одним из крупнейших химпредприятий Башкирии. У компании есть лицензии на размещение, сооружение, эксплуатацию и вывод из эксплуатации ядерных установок, хранение ядерных материалов, а также радиоактивных веществ.

По мнению Генпрокуратуры, вывод Митюшовым доходов от стратегических предприятий за границу направлен в том числе и на причинение ущерба экономике России в условиях западных санкций.

Как сообщало ИА Регнум, Алексей Митюшов родился 22 марта 1975 года в Киеве. Окончил Балтийский государственный технический университет (г. Санкт-Петербург) по специальности «импульсные устройства и автоматические роторные линии».

С 1997 по 2003 гг работал на предприятиях Санкт-Петербурга (АОЗТ «Открытые системы», АО «Кировский завод», ЗАО «Развитие сервис-индустрии», ОАО «Электросила», ООО «Невка-СПб»).

С 2003 года занимал должности начальника управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Межрегионгаз» и генерального директора ОАО «Межрегионтеплоэнерго». С января 2007 года — генеральный директор ООО «Газпромэнерго».

ООО «Газпромэнерго» — 100-процентное дочернее общество ОАО «Газпром». Основной задачей «Газпромэнерго» является обеспечение бесперебойного и эффективного энергоснабжения объектов Единой системы газоснабжения России и развитие энергетической базы «Газпрома».