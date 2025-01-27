Киев, 28 января, 2025, 00:10 — ИА Регнум. Памятник российскому и советскому физиологу, лауреату Нобелевской премии Ивану Павлову демонтировали в столице Украины. Об этом 27 января сообщил департамент территориального контроля Киевской городской госадминистрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«Несмотря на его вклад в науку, его фигура связана с имперским нарративом», — пояснили в департаменте.

Монумент Ивану Павлову располагался около Александровской больницы.

Отмечается, что памятник пока хранится на специальной площадке для бесхозного имущества. Затем его передадут в госмузей авиации Украины имени А. К. Антонова, где хранятся другие демонтированные объекты.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря 2024 года в Одессе снесли памятник поэту, музыканту и актёру Владимиру Высоцкому. Он был установлен у здания Одесской киностудии. Демонтаж монумента коммунальщики провели в ночное время.

В Киеве 5 декабря 2024 года демонтировали четыре бюста героев Великой Отечественной войны. Киевскому режиму не угодили бюсты Сидора Ковпака, Ивана Черняховского, Павла Рыбалко и Алексея Фёдорова. А 15 ноября памятники Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову снесли в Кривом Роге. Несколько дней спустя на месте бывшего монумента русскому писателю появилась надпись «Пушкин вечен, а вы нет».

В 2015 году на Украине был принят закон о так называемой декоммунизации, который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. Уже к началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников, в том числе Пушкину и Суворову, а также изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.