Белгород, 28 января, 2025, 00:05 — ИА Регнум. Над Белгородским районом сработала российская система ПВО — сбит беспилотник самолётного типа. Предварительно, обошлось без пострадавших. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

В результате падения обломков БПЛА в селе Никольское в домах выбиты окна, также повреждения получили крыши семи частных домов.

Информация о последствиях на земле ещё уточняется, добавил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения противовоздушной обороны за четыре часа уничтожили пять вражеских беспилотников в небе над тремя регионами России. БПЛА были сбиты 27 января с 18:00 до 22:00 мск. Три дрона ликвидировали над Крымом. По одному беспилотнику сбили в небе над Курской и Белгородской областями.

Ранее российские военные ночью сбили 32 украинских беспилотника над пятью регионами страны. Наиболее массированному налёту подверглась Воронежская область — там сбили 15 вражеских БПЛА. Ещё 11 беспилотников уничтожили над Белгородской областью, четыре — над Курской, по одному — над Орловской и Тверской областями.

В белгородском Грайвороне после атаки БПЛА часть жителей осталась без света. Кроме того, губернатор Вячеслав Гладков проинформировал о беспилотной атаке на Красногвардейский район. Там зафиксированы локальные повреждения на линии газо — и электроснабжения.