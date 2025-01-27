Россиянам объяснили расчёт пенсии по новому коэффициенту
Для россиян появилась памятка для расчёта размера пенсии
Москва, 27 января, 2025, 23:56 — ИА Регнум. В России на размер пенсии влияет индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) или балл. Памятку для расчёта пенсии по новому размеру ИПК опубликовало 27 января издание РБК.
Так, страховая пенсия по старости (СП) считается по формуле: СП = ИПК × СПК + ФВ, где СПК — стоимость одного пенсионного балла на момент назначения пенсии, ФВ — фиксированная выплата к страховой пенсии.
Например, для выхода на пенсию в 2025 году было накоплено 50 баллов, а стоимость одного пенсионного коэффициента в текущем году с учётом индексации по фактической инфляции равна 145,69 рубля. Фиксированная выплата к страховой пенсии с января проиндексирована на уровень фактической инфляции до 8907,7 рубля.
Таким образом, размер пенсии составит 16 192,20 рубля (50 × 145,69 + 8907,70).
Как сообщало ИА Регнум, 22 января президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам поручил обеспечить в феврале выплату пенсий, проиндексированных на 9,5%. Глава государства отметил, что с января планировалось поднять пенсии на 7,3%, но инфляция по итогам 2024 года оказалась выше, чем ожидали, и повышение выплат нужно провести с учётом этого обстоятельства.
В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин напомнил про выплаты военных пенсий за выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца — их повысили на 5,1%. Путин назвал это несправедливым и поручил провести с 1 января индексацию с учётом фактического роста цен.
С1 февраля в России размеры более 40 мер социальной поддержки проиндексируют на уровень фактической инфляции в 9,5%. Увеличение размера выплат пройдёт в соответствии с действующим законодательством, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.