Москва, 27 января, 2025, 23:56 — ИА Регнум. В России на размер пенсии влияет индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) или балл. Памятку для расчёта пенсии по новому размеру ИПК опубликовало 27 января издание РБК.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Так, страховая пенсия по старости (СП) считается по формуле: СП = ИПК × СПК + ФВ, где СПК — стоимость одного пенсионного балла на момент назначения пенсии, ФВ — фиксированная выплата к страховой пенсии.

Например, для выхода на пенсию в 2025 году было накоплено 50 баллов, а стоимость одного пенсионного коэффициента в текущем году с учётом индексации по фактической инфляции равна 145,69 рубля. Фиксированная выплата к страховой пенсии с января проиндексирована на уровень фактической инфляции до 8907,7 рубля.

Таким образом, размер пенсии составит 16 192,20 рубля (50 × 145,69 + 8907,70).

Как сообщало ИА Регнум, 22 января президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам поручил обеспечить в феврале выплату пенсий, проиндексированных на 9,5%. Глава государства отметил, что с января планировалось поднять пенсии на 7,3%, но инфляция по итогам 2024 года оказалась выше, чем ожидали, и повышение выплат нужно провести с учётом этого обстоятельства.

В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин напомнил про выплаты военных пенсий за выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца — их повысили на 5,1%. Путин назвал это несправедливым и поручил провести с 1 января индексацию с учётом фактического роста цен.

С1 февраля в России размеры более 40 мер социальной поддержки проиндексируют на уровень фактической инфляции в 9,5%. Увеличение размера выплат пройдёт в соответствии с действующим законодательством, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.