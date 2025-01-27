Вашингтон, 27 января, 2025, 23:50 — ИА Регнум. Подрывы на российских газопроводах «Северный поток» были атакой Соединённых Штатов на Германию, они впоследствии отразятся на НАТО и Евросоюзе. Таким мнением поделился американский журналист Такер Карлсон в ходе интервью с коллегой Мэттом Таибби.

Global Look Press

«Это было атакой одной силы НАТО на союзника, на другого члена НАТО, Германию», — заявил Карлсон.

По мнению американского журналиста, в результате атаки уже была уничтожена немецкая экономика.

«Это уничтожит Евросоюз. В конечном счёте, когда люди очнутся от своего состояния сна, это уничтожит и НАТО», — добавил он.

При этом, всё время после терактов на «Северных потоках», власти США на разных площадках заявляли, что не имеют отношения к подрывам.

Как сообщало ИА Регнум, президент Польши Анджей Дуда 27 января призвал демонтировать газопроводы «Северный поток», назвав возможное восстановление поставок газа по ним «угрозой» для стран Европы.

В случае демонтажа «Северных потоков» Германия не будет «испытывать соблазн» восстановить поставки газа из России для укрепления своей экономики, сказал Дуда в интервью «Би-би-си».

Теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошёл 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Повреждение получили обе нитки «СП» и одна нить «СП-2». Президент России Владимир Путин отмечал, что диверсию такого рода невозможно было осуществить без поддержки на государственном уровне. Он заявил, что подрыв был организован спецслужбами США.

В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

Путин заявил, что цель диверсии — подорвать энергетическую безопасность Европейского континента. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверил, что у Кремля есть доказательства причастности англосаксов к теракту.