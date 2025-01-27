Курск, 27 января, 2025, 23:35 — ИА Регнум. Российские войска продолжают успешно продвигаться в Курской области, в районе границы с Украиной, где с каждым днём приближаются к освобождению населённого пункта Малая Локня. Ожесточённые бои идут за каждый метр курской земли. В этом им помогают бойцы отряда «Буран» добровольческого корпуса. Подробности сообщили в материале РЕН ТВ. ВС РФ наступают со стороны Русского Поречного.

Кадр из видео

Трое бойцов «Бурана» и ещё семь человек из другого подразделения выдвинулись к укреплённому району ВСУ, там их ждала засада — 22 украинских боевика. Но разведчики не сдались и сумели удержать позиции до прибытия подкрепления.

По словам военных, в городе находится целый гарнизон противника, который уже почти окружён, но не сдаётся. Российские штурмовики с невероятными усилиями отвоёвывают опорные пункты, проявляя героизм.

Отряду «Буран» была поставлена задача провести разведку позиций противника и, если позволит обстановка, атаковать их. Героизм «бурановцев» помог достичь успеха.

«Противника оказалось больше, чем мы ожидали. Мы наткнулись на несколько пулемётных точек, которые до этого невозможно было обнаружить», — рассказал командир взвода разведки отряда «Буран» с позывным Мирон.

По признанию бойцов, чтобы выжить, им пришлось срочно отступать. Противник вёл огонь из пулемётов, ручных гранатомётов и наносил удары дронами-камикадзе. Несколько человек получили серьёзные ранения.

Бойцы «Бурана» вызвали поддержку у артиллеристов из тыла, чтобы те могли подойти и забрать раненых. В итоге в строю остались только трое.

Украинские военные поняли, что русские не сдадутся, и попытались атаковать, но разведчики «Бурана» продолжали сражаться.

Командир взвода разведки был одним из тех, кто удерживал позиции. В ходе стрелкового боя он получил серьёзное ранение и уже был готов проститься с жизнью, но не отступил.

«Два пулевых в шею. На секунду померкло в глазах, потерял сознание. Потом быстро очнулся, рану зажал. Сказал парням, которые меня прикрыли и начал оттягиваться уже. Сначала сам пробежал метров 15 за дерево. Раз пробежал, значит всё не настолько плохо. Значит ещё поживем, повоюем», — рассказал Мирон.

Благодаря отваге Мирона и его товарищей им удалось удержать позиции и дождаться подкрепления.

«Противник повыбрасывал своих двухсотых. Вытащил своих раненых. Отошёл, мы уже зашли на брошенные позиции. Несколько человек взяли в плен, остальные остались там лежать», — добавил Мирон.

Героизм трёх разведчиков из отряда «Буран» добровольческого корпуса был оценён по достоинству. Их самоотверженность помогла достичь тактического успеха в бою. Сослуживцы Мирона, которые вместе с ним удерживали позиции, уже отправились выполнять новую задачу. После лечения командир присоединится к ним.

Как сообщало ИА Регнум, украинские формирования за минувшие сутки лишились на курском направлении более 190 военнослужащих и двух танков, передало 27 января Минобороны России. На указанном участке фронта ВСУ лишились бронетранспортёра, 10 боевых бронемашин, пяти автомобилей, шести пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Российские военные также уничтожили склад боеприпасов противника.

26 января российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ в районе посёлка Тёткино в Курской области. Бойцы Вооружённых сил РФ уничтожили десант и бронемашины противника.

За первые две недели января российские войска освободили четыре населённых пункта в Курской области — Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.