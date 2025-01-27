Лондон, 27 января, 2025, 23:23 — ИА Регнум. Целью визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев было намерение убедить украинские власти продолжить конфликт с Россией и отказаться от мирного урегулирования кризиса. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Global Look Press

«Не может быть сомнений, что основной задачей поездки Стармера… была работа по недопущению мирного урегулирования, которое интересам Лондона, похоже, не отвечает», — пояснил дипломат ТАСС.

Келин добавил, что прозвучавшие во время визита Стармера заявления о «столетнем партнёрстве» и «нерушимой связке» между Великобританией и Украиной трудно воспринимать всерьёз. Кроме того, Киеву стоило бы вспомнить известное изречение министра иностранных дел Британской империи лорда Палмерстона, по словам которого у Лондона нет вечных союзников или врагов, постоянны лишь его интересы, отметил российский посол.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января Кир Стармер и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали соглашение о столетнем партнёрстве Лондона и Киева. В рамках «сделки», которая состоялась в Киеве, Соединённое Королевство планирует расширить программу подготовки украинских военных и продолжить развивать взаимодействие в сфере дальнобойного вооружения. В документе стороны пообещали, в частности, углублять оборонное сотрудничество, вести Украину в НАТО и прилагать усилия якобы для устранения долгосрочных системных угроз и вызовов морской безопасности в Балтийском, Чёрном и Азовском морях.

«100-летний договор» — это художественный приём, в основе которого — попытка антитрамповской коалиции превратить Украину в инструмент достижения целей глобалистов в современных процессах и закрепить договор о продолжении военного конфликта под протекторатом Лондона, отметил в своей статье обозреватель ИА Регнум Денис Давыдов.