Москва, 27 января, 2025, 23:06 — ИА Регнум. В Ираке обнаружили живой 39-летнюю россиянку Елизавету Цуркову, похищенную в 2023 году иракскими ополченцами. Об этом 27 января сообщил Telegram-канал Mash.

newlinesinstitute.org Елизавета Цуркова

В настоящее время, по данным журналистов, ведётся работа по освобождению женщины.

Родственники похищенной выразили уверенность, что команда президента США Дональда Трампа привлечёт власти Ирака к ответственности.

Цуркова в марте 2023 года приехала в Ирак с целью провести научное исследование, которое должно было использоваться для защиты докторской диссертации. В страну женщина въехала по российскому паспорту, а через какое-то время она перестала выходить на связь.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля 2023 года израильские СМИ сообщили о похищении сторонниками шиитского ополчения израильтянки Елизаветы Цурковой, имеющей также гражданство России. Отмечалось, что женщина жива и удерживалась шиитской группировкой «Катаиб Хезболла». По данным Haaretz, женщина являлась учёным и экспертом по Сирии и Ближнему Востоку.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ответственность за безопасность Цурковой возложили на Ирак.