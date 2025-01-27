Брюссель, 27 января, 2025, 23:00 — ИА Регнум. У властей Венгрии есть рычаги давления на Киев, если окажется, что там тормозят с перезапуском транзита газа из России. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто журналистам после заседания министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе. Трансляцию вёл телеканал М1.

EPA/TASS

«Мы венгры, а не идиоты, и нельзя нас считать идиотами. Если мы увидим, что по перезапуску транзита газа начнут тянуть время, то у нас будет полно возможностей в ходе последующих голосований и по евроинтеграции Украины, и по санкциям против физических лиц, и по финансовой поддержке Украины, чтобы нашим голосованием оказать необходимое давление», — заверил Сийярто.

Глава МИД уточнил, что Еврокомиссия ведёт переговоры с Украиной о возобновлении транзита российского газа в Европу.

Как сообщало ИА Регнум, по словам Сийярто, Венгрия получила от Еврокомиссии запрошенные ранее гарантии энергетической безопасности.

24 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что антироссийские санкции ЕС будут продлены в том случае, если Украина восстановит транзит газа из РФ по своей территории. Он добавил, что киевский режим также должен отказаться от планов нападения полулегальными и легальными военными средствами на маршрут, по которому Венгрия получает газ.

22 января Орбан озвучил мнение, что Евросоюз должен снять санкции с России, потому что они разрушили конкурентоспособность экономики сообщества. Он уточнил, что ограничения не нанесли ущерба РФ и не смогли остановить военный конфликт на Украине.